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Alex Huitrón

Autor

Politólogo, abogado y especialista en Comunicación y Campañas Políticas por la UNAM. Trabajo en Azteca Noticias Investigación, hago docencia y conduzco el podcast Detrás de los Hechos.

Alex Huitrón