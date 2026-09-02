Alex Huitrón

Legalidad ahorca a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz
El fallo de la Corte legalizó la desventaja de Grecia Quiroz como representante del “Movimiento del sombrero” frente a una eventual candidatura independiente en Michoacán.
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El fallo de la Corte legalizó la desventaja de Grecia Quiroz como representante del “Movimiento del sombrero” frente a una eventual candidatura independiente en Michoacán.
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Los nuevos lineamientos reviven un dilema de antaño sobre la verdad y dejan a juicio de las autoridades lo que es y lo que no es la información “veraz”.
Queda clara una cosa: La omisión mata… Y si no es omisión es auténtico “valemadrismo” o una cuestión de cohecho en un México donde la corrupción alcanzó su nivel más alto en los últimos 10 años.
La CNTE se convirtió en un vehículo más para que los políticos se hicieran del poder público, como ocurrió en la década de los 80 y 90 cuando los gobernantes tenían otra cachucha.
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Cómo la desaparición de los candados para coaliciones permitió que Morena y aliados revivan las mayorías aplastantes.
Gómez Álvarez vivió lo suficiente para convertirse en el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral o, lo que es lo mismo, un priista rancio de los tiempos del Partido Hegemónico.
Entonces, que no le vendan piñas: el interés legítimo se respeta y la jurisprudencia te respalda. ¡Ya no anden legislando mamarrachadas!
No es exagerado afirmar que pasamos del amparo al desamparo; de proteger a los ciudadanos a tolerar leyes injustas y arbitrariedades. ¿No que un México más justo, Claudia? ¡Nos chamaquearon!
Omar y su familia recorren hasta 12 horas desde Tamazula hasta Durango capital, cargando fruta fresca y la esperanza de un sustento digno. Detrás de cada durazno, hay sacrificio, tierra y familia.
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Los sismos del 19 de septiembre unen a dos generaciones. Este es el contraste político entre la parálisis del presidente De la Madrid en 1985 y la contención mediática de Peña Nieto en 2017.
En punto de las 7:19 de la mañana, de aquel 19 de septiembre de 1985, una familia fue sorprendida por el fuerte terremoto que destruyó parte de la CDMX.
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El reconocimiento de la cultura maya es importante, para destacar y evitar que sus costumbres desaparezcan; ese es el mensaje que da Julieta Poth en pleno 2026.
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Octavio Romero Oropeza enfrenta señalamientos de tráfico de influencias tras la asignación de contratos millonarios para las Viviendas del Bienestar.
Se conoce que la joven regresó al departamento junto con una amiga luego de salir a cenar y que, al momento de localizar su cuerpo, estaba rodeada de vómito.
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Rafael Ojeda declara 6.3 millones de pesos en deudas hipotecarias pero reporta cero propiedades, además de que funge como asesor actual.
Tras el terremoto del 19 de septiembre de 1985, surgieron en México los héroes de cuatro patas; perros rescatistas como Frida y Proteo que han hecho historia.
Asignaron 30 millones de pesos para la reconstrucción de Insurgentes Norte 476 y dejaron el edificio lleno de cascajo y grietas, representando un peligro para los inquilinos.
Vinculan a “Alexis N” por el homicidio de Carlos Manzo; la alcaldesa Grecia Quiroz denuncia que el acusado era cercano a su familia.
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