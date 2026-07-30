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Diego Borbolla

Reportero

Comunicador mexicano. Nació en la Ciudad de México el 5 de septiembre de 1985. En 2006, ingresó a Azteca Noticias como redactor de noticieros y posteriormente como reportero.
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Diego Borbolla