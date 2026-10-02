Jaime Guerrero

"No fui detenida": Alejandra León Gastélum aclara revisión migratoria de 12 horas para ingresar a Calexico
¿12 horas detenidas en la frontera? a exsenadora Alejandra León aclara su revisión en Calexico y advierte a los políticos de Morena.
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¿12 horas detenidas en la frontera? a exsenadora Alejandra León aclara su revisión en Calexico y advierte a los políticos de Morena.
El Tribunal Electoral perfila declarar inválidas las boletas “planchadas” directamente desde la casilla ante posibles riesgos de manipulación.
La Sala Superior determinó que una declaración bajo protesta no basta para acreditar la neutralidad de observadores electorales y ordenó al INE reforzar sus controles.
Morena llevó al INE su reclamo contra “La Casa de los Mañosos”, pero la queja no prosperó; la sátira política se mantiene en el centro del debate público.
El INE puso bajo la lupa a los aspirantes ante el riesgo del crimen organizado, pero la decisión final sobre las candidaturas seguirá en los partidos.
Diputados, senadores y partidos exigieron al INE no censurar “La Casa de los Mañosos” tras la queja de Morena.
El INE intenta amordazar la sátira política independiente para proteger a Morena mientras tolera los ataques desde los medios públicos y con recursos públicos.
Acusan que el INE de Guadalupe Taddei blinda a Morena prohibiendo llamar “narcopartido” a la oposición.
Somos MX desafió a Morena a someterse a una auditoría pública sobre el origen de sus recursos. El intercambio en el INE reavivó el debate rumbo a 2027.
El INE discutirá un acuerdo para regular las campañas anticipadas rumbo a 2027. La propuesta prohíbe difundir aspiraciones y refuerza la fiscalización de aspirantes.
El apagón masivo en distintas zonas de México dejará sin luz a las y los ciudadanos por más de 10 horas; te compartimos las regiones afectadas.
Trabajadores del IMSS denuncian desabasto de insumos, falta de médicos y saturación del sistema. Exigen aumento salarial y mejores condiciones laborales.
Este miércoles 21 de octubre se formó la Depresión Tropical 22-E en el Pacífico; autoridades advirtieron de su trayectoria y sus probabilidades de convertirse en el huracán “Vance”.
El SMN alerta por inundaciones, rachas de viento y la llegada de un nuevo frente frío; consulta aquí los estados que tendrán fuertes lluvias este miércoles.
Los flamencos chilenos viven hasta 50 años en cautiverio. Peachy tiene 27 y es la mascota del hotel, esta sin duda fue la peor madrugada de toda su vida.
Mañanera de Sheinbaum: A pesar de las auditorías en gasolineras, el mercado ilegal de combustible aún impacta la recaudación federal en los registros de salud y hacienda.
La Comisión Nacional del Agua confirmó que los efectos por el frente frío 3 ya se van a comenzar a sentir a partir del jueves 22 de octubre; esto se espera en el cllima de México.
Exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, se queda en El Altiplano por traición a la patria; dictan prisión preventiva
Rito “N” fue detenido en Hermosillo tras permanecer 39 años prófugo por un homicidio cometido en Sinaloa en 1987. Conoce los detalles de su captura.
Estudio del IMCO revela que el tráfico en la Ciudad de México le cuesta a cada habitante 10 mil 721 pesos al año en pérdidas económicas y tiempo atrapado.
El frente frío 2 ya se está alejando de México, aunque eso no significa que ya no provocará efectos en el clima; ¿qué efectos va a tener hoy miércoles 21 de octubre?
Moverse en México cuesta tiempo y dinero. Millones de ciudadanos pierden más de cien horas atrapados en el tráfico; te compartimos las zonas más afectadas.
La suspensión de actividades escolares aplica en todos los niveles educativos de ocho municipios, provocadas por las lluvias asociadas del frente frío número 2.
La Línea 9 mueve diariamente a más de 300 mil usuarios. Hoy, un fuego provocado por basura colapsó la ruta a Tacubaya. Entérate de los daños mientras dormía.
Verónica Núñez Solares desapareció en Tláhuac y dos hermanos, a quienes reportaron como desaparecidos el mismo día, fueron detenidos; fue encontrada en Morelos.
El precio del dólar registró modificaciones para el inicio de este miércoles, mientras continúa acercándose a los 19 pesos; conoce el tupo de cambio en México.
El precio de la gasolina de la semana del 19 al 25 de octubre 2026 registró cambios importantes, superando los 24 pesos el litro en varias regiones de México.
¿Hubo un temblor hoy miércoles 21 de octubre? Sigue el reporte de todos los sismos sentidos en México con magnitud, epicentro e información de autoridades.
La México-Toluca continúa bloqueada por familiares de personas desaparecidas que exigen justicia; sigue aquí las últimas noticias sobre cierres viales.
¡Toma previsiones! El tránsito puede estar complicado este miércoles; te contamos dónde pasarán las marchas en las calles de CDMX y las alternativas.
¿Vas a usar el Metro de la CDMX hoy miércoles 21 de octubre? Consulta el minuto a minuto del avance de trenes, retrasos en líneas y toda la información importante del transporte.
Pese a que el Gobierno asegura que sí hay medicinas, médicos acusan del desabasto de medicamentos junto a una detección de cáncer de mama cada vez menor.
Mientras persiste el desabasto, Poyago obtuvo 195 millones de pesos en contratos del IMSS. Denuncian diferencias de precio en compras de metformina y surgen cuestionamientos.
¿Se cambia la hora en México? Te explicamos cuándo inicia el horario de invierno 2026 y las regiones que sí deberán retrasar una hora su reloj.
El exfiscal de Chihuahua es acusado de traición a la patria por el operativo contra un narcolaboratorio con apoyo de agentes de la CIA; está preso en el Altiplano.
Edimar Rocha, de 49 años, viajó más de 2 mil kilómetros para conocer a una influencer de TikTok, pero descubrió que la mujer de la que se enamoró fue creada con IA.
Estudios científicos han encontrado vínculos entre el consumo de café, las bacterias intestinales y los síntomas depresivos, aunque todavía hay preguntas por resolver.
Kylie Jenner lució el Fantasy Bra de Victoria’s Secret, una joya de 50 millones de dólares.
La senadora panista puso en duda los argumentos legales detrás del caso y lanzó señalamientos contra varios políticos, a quienes acusó de presuntos pactos con cárteles de la droga.
Nuevo León ampliará el transporte público gratis para mujeres; conoce quiénes pueden acceder al beneficio y qué documentos necesitan presentar.