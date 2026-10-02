  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Jaime Guerrero

Conductor

Periodista durante 34 años: ha cubierto los triunfos presidenciales en México desde el 2000 a la fecha; además de elecciones en EEUU, Guatemala, Honduras; Venezuela y España. Ha conducido las 7del7; Hechos Sábado; Hechos AM. Es conductor suplente en Hechos Noche de Javier Alatorre.
JAIME-GUERRERO.webp

Jaime Guerrero