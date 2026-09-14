Muere influencer especializado en autos tras sufrir terrible accidente vehicular; su carro se incendió
Este domingo murió el influencer James Wehr, popular en el mundo de las redes por su contenido enfocado en autos. Sufrió un terrible accidente vehicular. Tenía 27 años.
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