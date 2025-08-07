“Soy otra mujer... quiero que se me respete”, Alicia Villarreal advierte a Arturo Carmona y a quien hable mal de ella
Alicia Villarreal pide a Arturo Carmona que no hable más del asunto legal que tiene con Cruz Martínez y advirtió que hará lo necesario para protegerse. También aclaró que la denuncia que interpuso fue por violencia intrafamiliar y robo, pues en algún momento la habría dejado incomunicada y sin dinero.
