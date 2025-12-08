inklusion logo Sitio accesible
¿Cómo hacer para que la nochebuena dure toda la temporada? Rocco, floricultor especializado, despejó todas las dudas

¿Cómo cuidar la nochebuena para que dure toda la temporada? ¿Cuántas veces al día se deben regar? Estas dudas y más nos despejó Rocco, floricultor especialista en el cuidado de la nochebuena.

Sin duda, uno de los símbolos más bellos la Navidad es la flor de nochebuena. La vemos en todos lados, pero... ¿cómo cuidarla para que dure toda la temporada? ¿cómo saber que estamos comprando una planta sana? ¿cuántas veces al día se deben regar? ¿tienen que estar expuestas al sol? ¿qué nutrientes necesitan las nochebuenas? Estas dudas y más nos despejó Rocco, floricultor especialista en el cuidado de la nochebuena. ¡Toma nota y comparte!