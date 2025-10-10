inklusion logo Sitio accesible
¡Se encendieron los jueces! Fernanda Ostos cantó “Sentimientos” en la Gran Final de La Academia VLA

En la Gran Final de La Academia VLA, Fernanda Ostos cantó “Sentimientos”, el tema que Alicia Villarreal convirtiera en éxito. Kiko Campos aseguró que, aunque le asignaron un tema muy sencillo, no lo cantó bien.

