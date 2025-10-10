¿Le quedó grande? Así cantó Martín Quezada “Granada” en la Gran Final de La Academia VLA
Martín Quezada abrió la segunda ronda en la Gran Final de La Academia VLA cantando “Granada"; Kiko Campos aseguró que le “quedó grande el tema”. ¿Será?
TV Azteca
Martín Quezada fue el encargado de abrir la segunda ronda de interpretaciones en la Gran Final de La Academia VLA cantando “Granada”. Mientras ‘Coque’ Muñiz aseguró que le asignaron un tema muy complicado, Kiko Campos no dudó en calificar que le “quedó grande el tema”.
