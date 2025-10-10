inklusion logo Sitio accesible
¿Le quedó grande? Así cantó Martín Quezada “Granada” en la Gran Final de La Academia VLA

Martín Quezada abrió la segunda ronda en la Gran Final de La Academia VLA cantando “Granada"; Kiko Campos aseguró que le “quedó grande el tema”. ¿Será?

Martín Quezada fue el encargado de abrir la segunda ronda de interpretaciones en la Gran Final de La Academia VLA cantando “Granada”. Mientras ‘Coque’ Muñiz aseguró que le asignaron un tema muy complicado, Kiko Campos no dudó en calificar que le “quedó grande el tema”.

