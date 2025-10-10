¡Le encantó a ‘Coque’! Ana Sophía cantó “Devórame Otra Vez” en la Gran Final de La Academia VLA
Ana Sophía puso a bailar al foro cantando “Devórame Otra Vez” en la Gran Final de La Academia VLA. Alejandra Ávalos elogió su interpretación, aunque criticó la ‘tonalidad’ de la canción. Por su parte, ‘Coque’ Muñiz no dudó en alabar la actuación de la finalista.
