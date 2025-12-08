inklusion logo Sitio accesible
¡Este es el platillo que prepararán Lorena Della y Joss en la Semifinal de Chef al Instante!

Venga La Alegría

Luego de repasar lo que sucedió en la primera Semifinal de Chef al Instante, Lorena Della se enteró del platillo que deberá preparar para vencer a Joss, quien brilló por su ausencia... ¿Será que el miedo le impidió presentarse? ¿Quién para quedarse con el boleto a la Final? ¡No pierdas detalle!

