¿Tiemblan los celestes? ¡'El Mono’ Osuna está de vuelta! Revive lo mejor del Exatlón del 7 de diciembre 2025

Alexis señala el bajo desempeño de Koke, quien acepta que ‘El Mono Osuna’ es mejor que él; ‘el campeón’ asegura que los celestes deben temblar. ¡Revive lo mejor del Exatlón del 7 de diciembre 2025!

