Venga La Alegría | Programa 8 de diciembre Parte 2 | Las consecuencias de la pelea entre Eleazar y ‘El Patrón’ en La Granja VIP, el platillo de Chef al Instante y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 8 de diciembre 2025, parte 2: Todas las consecuencias de la pelea entre Eleazar y ‘El Patrón’ en La Granja VIP, las declaraciones de ‘El Mono’ y Koke en el Exatlón, el Sin Palabras, lo que cocinarán Lorena Della y Joss por un boleto a la Final de Chef al Instante, los mejores juegos y mucho más.

Venga la Alegría, tu compañía de todas las mañanas.

