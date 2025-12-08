Venga La Alegría | Programa 8 de diciembre Parte 1 | Todo sobre los ‘chistes’ en Perfume de Gardenia, el último adiós a Eduardo Manzano y más

'El Patrón' reflexiona sobre el castigo impuesto tras fuerte pelea con Eleazar Gómez: "Es justo"
El luchador habló con Teo sobre la sanción que lo colocó como el primer nominado de la penúltima semana de La Granja VIP
Leo compartió en Instagram el principio que define su vida: Disciplina absoluta. Su entrenamiento es más intenso de lo que imaginábamos.
¿Eres vegano y no tienes ni idea de qué cocinar en Navidad? ¡No te preocupes! Aquí tenemos unas ideas sencillas para que tu cena quede deliciosa.
Alicia Villarreal, al final de una presentación, solicita que ya no ataquen a su hija Melenie Carmona por los comentarios que hizo en redes sociales
La distribución de tareas por parte del nuevo y último Capataz sigue generando reacciones entre los granjeros
Si este año quieres un pavo navideño jugoso, aromático y lleno de sabor sin complicarte la vida, el pavo a la naranja es la receta que estabas buscando.
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 8 de diciembre 2025, parte 1: Las reacciones a los ‘chistes’ de Perfume de Gardenia, la viuda de Andrés García aclara lo de la venta de ‘El Paraíso’, el último adiós a Eduardo Manzano, el reciente luto de Olga Breeskin, Mariana Garza y Benny Ibarra alzan la voz por Paulina Rubio y el deseo navideño de Jorge Salinas. Además, lo que debes saber para que las nochebuenas duren toda la temporada, la pasarela inspirada en criaturas mitológicas, las reacciones de la novena Gala de La Granja VIP, mitos y realidades del cordón umbilical y mucha diversión.