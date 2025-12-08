Venga La Alegría | Programa 8 de diciembre Parte 1 | Todo sobre los ‘chistes’ en Perfume de Gardenia, el último adiós a Eduardo Manzano y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 8 de diciembre 2025, parte 1: Las reacciones a los ‘chistes’ de Perfume de Gardenia, la viuda de Andrés García aclara lo de la venta de ‘El Paraíso’, el último adiós a Eduardo Manzano, el reciente luto de Olga Breeskin, Mariana Garza y Benny Ibarra alzan la voz por Paulina Rubio y el deseo navideño de Jorge Salinas. Además, lo que debes saber para que las nochebuenas duren toda la temporada, la pasarela inspirada en criaturas mitológicas, las reacciones de la novena Gala de La Granja VIP, mitos y realidades del cordón umbilical y mucha diversión.