¿Qué pasó con los ‘graves’? Martín Quezada cantó “Mi Mayor Anhelo” en la Gran Final de La Academia VLA

Martín Quezada inició su participación la Gran Final de La Academia VLA cantando “Mi Mayor Anhelo” y, aunque Kiko Campos se dijo sorprendido, criticó la entonación del participante. Alejandra Ávalos y ‘Coque’ Muñiz le compartieron interesantes consejos a Martín.

