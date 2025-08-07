inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡Exclusiva! Alejandra Guzmán revela un nuevo padecimiento; este es su actual estado de salud

Luego de que Alejandra Guzmán anunciara que se había sometido a una operación, las cámaras de Venga La Alegría captaron las imágenes que reflejan su actual estado de salud. Además, ‘La Reina de Corazones’ reveló tener un nuevo padecimiento.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Luego de que Alejandra Guzmán anunciara que se había sometido a una operación tras presentarse en Monterrey, las cámaras de Venga La Alegría pudieron captar imágenes que reflejan su actual estado de salud. Además, ‘La Reina de Corazones’ reveló que tiene un nuevo padecimiento.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×