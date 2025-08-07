¡Exclusiva! Alejandra Guzmán revela un nuevo padecimiento; este es su actual estado de salud
Luego de que Alejandra Guzmán anunciara que se había sometido a una operación, las cámaras de Venga La Alegría captaron las imágenes que reflejan su actual estado de salud. Además, ‘La Reina de Corazones’ reveló tener un nuevo padecimiento.
TV Azteca
