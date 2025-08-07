inklusion logo Sitio accesible
¡Con el visto bueno de Paquita La del Barrio! Todo sobre “Maldita Billetera”, el nuevo tema que lanzarán Alicia Villarreal y Lila Downs

TV Azteca

Honrando el legado musical de Paquita La del Barrio, Alicia Villarreal y Lila Downs lanzarán “Maldita Billetera”, un tema al que ‘La Reina del Pueblo’ le dio su visto bueno antes de morir. ¿Dónde grabaron? ¿Qué dijo ‘Paquita’ sobre el nuevo tema? Aquí todos los detalles.

