¿Tú o tus hijos utilizan filtros para las fotos en redes sociales? ¡Estos son los riesgos a los que te podrías enfrentar!

¡Las redes sociales no deberían definir tu belleza o la de tus hijos! El Dr. Walberto Tenorio, especialista en salud emocional, detalló que además de no mostrar la verdadera apariencia, el exceso de filtros puede afectar el autoestima y la manera en que nos relacionamos. ¿Cómo recuperar la seguridad y la confianza en la adolescencia? ¿Cómo pueden ayudar los padres a sus hijos en temas de autoestima y redes sociales? ¡Toma nota!