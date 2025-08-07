Soltero, casado, viudo y divorciado, la obra de teatro de hombres para hombres y mujeres
Rodrigo Vidal, Julio Mannino, Carlos Girón y Antonio Escobar, parte del elenco de Soltero, casado, viudo y divorciado, nos visitaron para platicar de esta obra de teatro sobre la vida en pareja y de la soltería.
TV Azteca
Rodrigo Vidal, Julio Mannino, Carlos Girón y Antonio Escobar, parte del elenco de Soltero, casado, viudo y divorciado, nos visitaron para platicar de esta obra de teatro que busca hacer conciencia para valorar la importancia de la vida en pareja y de la soltería.
