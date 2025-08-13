Venga La Alegría | Programa 13 de agosto Parte 1 | El repentino ‘silencio’ de Cazzu ante cuestionamientos sobre Nodal, los mensajes de Carlos Cuevas hacia su hermana Aída, lo más destacado del espectáculo, la receta y los mejores juegos

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 13 de agosto 2025, parte 1: Cazzu deja la CDMX en medio de un zafarrancho con la prensa y un sorpresivo silencio ante cuestionamientos sobre Nodal, Carlos Cuevas se defiende de su hermana Aída, Cynthia Klitbo advierte que tomará acciones legales por fraude y el estreno de Mirreyes vs Godínez: Las Vegas; además, la receta de Rahmar, las confesiones de nuestras conductoras y los mejores juegos.