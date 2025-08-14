Venga La Alegría | Programa 14 de agosto Parte 1 | Adal Ramones habla de los rumores de conflictos que hubo en Otro Rollo, Mauricio Castillo esclarece su supuesta recaída en las adicciones; la receta y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 14 de agosto 2025, parte 1: De cara al nuevo proyecto Enrollados, Adal Ramones aclara si hubo conflictos al interior del elenco de Otro Rollo, mientras que Mauricio Castillo habló de su supuesta recaída en las adicciones. Además, la receta de Ismael Zhu, el reportaje de Lorena Della y mucha diversión.